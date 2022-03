Sábado tem novo mutirão para renovação de CNH no Poupatempo de Osasco, Carapicuíba e Cotia

Neste sábado (19) o Poupatempo, que tem postos nas cidades de Osasco, Carapicuíba e Cotia, promove mais um mutirão de renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Desta vez, o objetivo é alertar e atender motoristas que tiveram as habilitações vencidas entre setembro e outubro de 2020 e agora têm até o dia 31 deste mês para regularizar o documento. Cerca de 200 mil motoristas estão com as habilitações vencidas neste período, de acordo com estimativas do Detran-SP.

Os interessados devem agendar o serviço pelos canais digitais do programa, que são o portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento.

Ao todo, mais de 9,2 mil vagas foram disponibilizadas para este sábado, que será o primeiro mutirão do mês de março. Na maior parte dos postos do Poupatempo ainda há horário disponível.

A ação acontecerá no horário habitual de cada unidade e a prioridade é atender quem precisa realizar alterações no documento, como transferência interestadual da CNH, por exemplo.