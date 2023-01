Sábado terá agendamento de mamografia, vacinação e mais serviços de saúde no Parque Jandaia

Sábado terá agendamento de mamografia, vacinação e mais serviços de saúde no...

A Secretaria de Saúde de Carapicuíba realiza no sábado (28) mais uma edição do “Saúde + Perto de Você”, que leva serviços gratuitos à população. Desta vez, a ação será realizada na Unidade de Saúde da Família (USF) do Parque Jandaia, das 8h às 16h.

Os munícipes poderão realizar testes de hanseníase, HIV, sífilis e covid-19. Também serão oferecidos serviços como agendamento de mamografia (para mulheres com idade entre 50 e 69 anos), Papanicolau (mulheres entre 25 e 69 anos), vacinação e impressão do cartão do SUS.

A USF fica na rua Ercílio Lincoln, 8, no Parque Jandaia, em Carapicuíba.

