Sabesp prorroga inscrições para concurso com 956 vagas para estagiários

A Sabesp prorrogou as inscrições do concurso público para preencher 956 vagas de estagiários, sendo: 393 para candidatos do ensino médio regular, 128 para ensino técnico e 435 para superior. As inscrições são recebidas exclusivamente pela internet, e o prazo se encerra às 14 horas do dia 23 de abril, segunda-feira. A taxa é de R$ 60 para os estudantes do ensino médio e técnico e de R$ 80 para superior.

O edital completo com as orientações para inscrição e regras está disponível no site da Fundação Carlos Chagas, instituição responsável pelo concurso público (http://www.concursosfcc.com.br/concursos/sabes217/index.html).

É importante que o candidato estude em horário que seja compatível, e não conflitante com o período do estágio, a ser comunicado na data da convocação. A bolsa-auxílio mensal é de R$ R$ 812,03 para ensino médio regular; R$ 897,50 para estudantes do ensino médio técnico; e de R$ 1.068,44 para os de ensino superior. Os aprovados também receberão vale-refeição, vale-transporte, assistência médica (exclusiva ao estagiário) e seguro contra acidentes pessoais.

As vagas de estágio de nível técnico são para estudantes dos cursos de Administração, Edificações, Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica, Enfermagem do Trabalho, Informática, Mecânica, Química, Saneamento, Secretariado e Segurança do Trabalho.

Já as vagas que exigem curso superior estão distribuídas nas áreas de: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Comunicação Social (Fotografia, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Rádio e TV e Relações Públicas), Design Gráfico, Direito, Engenharia (Ambiental, Cartográfica, Civil, de Produção, Elétrica, Mecânica e Química).

Há vagas ainda para Informática, Propaganda e Marketing ou Marketing, Psicologia, Química, Secretariado Executivo, Serviço Social, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação, Tecnologia em Construção de Edifícios, Tecnologia em Gestão Empresarial ou Processos Gerenciais, Tecnologia em Hidráulica e Saneamento Ambiental, e Tecnologia em Obras Hidráulicas.

Estão reservadas 10% das vagas para pessoas com deficiência, conforme curso e a região de classificação.

Para concorrer a uma das vagas é necessário ter idade mínima de 16 anos no ato da admissão, estar regularmente matriculado e cursando instituição pública ou privada e ter no mínimo seis meses para a conclusão do curso a contar da data de início prevista para o estágio.

O estudante deverá se inscrever para apenas uma vaga e indicar no formulário de inscrição via internet o código da Opção de Curso/Região de Classificação para a qual deseja concorrer, conforme a tabela disponível no edital. Vale ressaltar que, ao indicar o curso/região, automaticamente, estará definida a cidade onde realizará a prova, marcada para o dia 20 de maio.

A contratação dos aprovados será por Termo de Compromisso firmado entre o estudante, a Sabesp e a Instituição de Ensino. O contrato de estágio é por tempo determinado, com duração máxima de 2 anos, ou ao término do curso. A carga horária é de seis horas diárias, em horário a ser estabelecido pela Companhia, com jornada de 30 horas semanais.

Antes de se inscrever, é importante consultar o edital para verificar todas as orientações.