Sabesp se compromete a investir R$ 952 milhões em Cotia até 2060

Nesta quinta-feira (25), a Sabesp e a Prefeitura de Cotia assinaram a renovação de prestação de serviços de água e esgoto no município até 2060. A companhia estadual se comprometeu a investir R$ 952 milhões na cidade ao longo dos 30 anos do novo contrato. Serão R$ 248,5 milhões destinados ao abastecimento de água e R$ 703,5 milhões para os trabalhos de esgotamento sanitário, segundo a Sabesp.

Entre as obras de abastecimento previstas para Cotia destacam-se a troca de 136 km de redes de água feitas de cimento amianto por tubulações mais modernas de polietileno de alta densidade (PEAD) e também a implantação da adutora Granja Viana.

A Sabesp também tem em andamento a implantação de dois reservatórios metálicos em Caucaia do Alto, cada um com capacidade para 6 mil m³, aumentando o volume total de reservação, portanto, em 12 milhões de litros. Outras obras já em execução são a construção do Anel Adutor de Caucaia do Alto e as adutoras Jardim das Graças, Araruama, Olaria e Granja Carolina. Esses empreendimentos atendem aproximadamente 100 mil moradores.

Já na parte de esgotamento sanitário, a Sabesp prevê implantar diversas estações elevatórias para bombeamento de esgoto, melhorando o processo de tratamento. A Companhia também vai fazer melhorias no sistema da região do Recanto dos Victors, ampliando as redes coletoras e as interligações. Os bairros Granja Carneiro Viana, Moinho Velho e região receberão 35 km de redes coletoras, entre outros benefícios.

Ainda sobre o esgotamento, a Companhia já está executando obras de ampliação do sistema de afastamento, coleta e tratamento de esgoto na Bacia do Rio Cotia e implantando estações de bombeamento de esgoto nos bairros de Moinho Velho, Granja Viana e Mirante, além de 1,5 km de coletores-tronco e 6 km de redes coletoras de esgoto.