Sabesp se pronuncia sobre vazamento e buraco que deixou ônibus preso em Osasco

A Sabesp se pronunciou sobre o vazamento que causou um buraco que deixou um ônibus municipal preso no Jardim São Vitor, em Osasco, na tarde desta sexta-feira (17). De acordo com a companhia, o veículo já foi retirado do local, não houve feridos.

Além disso, “a manutenção na rede já foi executada e o abastecimento liberado. No momento, a Sabesp está fazendo a recomposição da via”.

Publicidade Um ônibus afundou na rua da Ladeira, no Jardim São Victor em Osasco. Publicidade Publicado por Barueri 24 Horas em Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Confira a íntegra da resposta da Sabesp sobre o vazamento que causou um buraco que deixou um ônibus preso em Osasco:

“A Sabesp informa que o acidente com o ônibus ocorreu na Avenida São Vítor, em Osasco. Houve um rompimento na rede de água, de 200 mm, e o veículo passou momentos após. Devido a seu peso, acabou tendo sua roda dianteira presa no buraco que se formou na via. O ônibus já foi retirado do local e ninguém se feriu. A manutenção na rede já foi executada e o abastecimento liberado. No momento, a Sabesp está fazendo a recomposição da via”.