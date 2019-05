Saiba como consultar multas e pontos na CNH pela internet

Quem quer saber sobre suas multas e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) consegue ter acesso a essas informações de um jeito fácil e rápido pelo site do Detran.SP. É possível consultar também defesas administrativas, autos de infração de trânsito, notificações de autuações e emissão de documentos para pagamentos.

Antes de pesquisar é preciso criar login e senha com o CPF ou CNPJ. Na consulta de multas é necessário colocar a placa ou o código do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), que consta no documento do veículo, e um número de verificação.

O serviço permite verificar multas de veículos registrados apenas no Estado de São Paulo, provenientes de infrações identificadas pelo Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Polícia Rodoviária Federal, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e também pelas prefeituras conveniadas.

A consulta de multas do Detran.SP é grátis e pode ser feita pelo computador, tablet ou smartphone, mas somente pelo proprietário do automóvel. Além do serviço pela internet, os motoristas também podem ir pessoalmente ao Detran.SP, apresentar a CNH ou RG, juntamente com o CPF, e solicitar o serviço. Para mais informações, acesse o site do Detran.SP.