Saiba como doar cabelo para ajudar pacientes com câncer

Autoestima e o cabelo estão intimamente ligados, ainda mais para o mundo feminino. Quem está em tratamento de câncer convive diariamente com a queda dos fios que é um momento extremamente delicado durante o tratamento.

A doação de cabelo e um gesto simples e que pode mudar completamente a autoestima da pessoa em tratamento quimioterápico. Em São Paulo, existem várias entidades que recebem as doações das mechas e repassam para as entidades já em forma de peruca.

A Escola de Beleza, do Fundo Social de Solidariedade, criou o curso “Prótese Capilar e Megahair”, onde os alunos fazem perucas para serem doadas às pacientes em tratamento do Icesp (Instituto do Câncer de São Paulo).

O Instituto também recebe as doações das mechas de cabelo. Para fazer a doação, alguns cuidados básicos são necessários, pois o cabelo deve estar limpo e seco. Quando se a intenção de doar, é necessário avisar ao cabeleireiro para que ele prenda as madeixas com elástico.

Todos os cabelos são aceitos, enrolados, lisos, encaracolados, crespos, tingidos ou naturais. A única restrição é em relação ao tamanho do fio, que deve ter no mínimo 15 centímetros de comprimento.

A autoestima é fundamental para as pacientes em recuperação. O custo de uma peruca de cabelo natural custa até R$ 3 mil, e por isso as doações são essenciais. Também é possível fazer a doação enviando as mechas pelos correios.

Clique nos links para ver onde doar par o Icesp, para o Fundo Social de Solidariedade e para o Hospital Pérola Byington.