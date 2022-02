Saiba como participar do Feirão do Emprego em Osasco

A cidade de Osasco completa 60 anos de emancipação político-administrativa no dia 19 de fevereiro e, para comemorar, a Prefeitura realizará o Feirão do Emprego no sábado (12), das 9h às 16h.

Para participar do feirão é necessário agendar o atendimento por meio da Central 156 ou (11) 3651-7080. Medida visa evitar aglomeração. Além disso, os participantes devem seguir os protocolos contra a covid-19, como o uso obrigatório de máscara e respeito ao distanciamento.

“Promover um Feirão de Emprego neste momento de pandemia requer cuidados, mas também enche a gente de esperança porque sabemos que muita gente está aflita à procura de uma colocação no mercado”, explica Gelso Lima, secretário de Emprego, Trabalho e Renda, pasta responsável pela ação.

Outra estratégia adotada pela administração municipal é a realização do evento em vários lugares simultaneamente. Sendo assim, o candidato já recebe, por telefone, na hora do agendamento, a informação sobre o local onde será atendido e o horário.

O candidato deve comparecer ao local agendado portando documentos pessoais (carteira de trabalho, RG, CPF ou Habilitação e currículo impresso).