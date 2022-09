Saiba como se candidatar às vagas nas melhores empresas para trabalhar em Barueri, Osasco e região

Algumas das melhores empresas para trabalhar em Barueri, Osasco e região, listadas pela consultoria global Great Place to Work (GPTW), estão com vagas de emprego abertas. Confira abaixo como se candidatar nas oportunidades disponíveis na Livelo, AstraZeneca, Cielo e Catho.

Livelo – 1ª melhor empresa para trabalhar no ranking GPTW – Barueri e região, de 100 a 999 colaboradores

A Livelo, umas das principais empresas de recompensas do país e que está sediada em Barueri, foi eleita a primeira melhor companhia para trabalhar na região e está com diversas vagas de emprego abertas. Há oportunidades para os cargos de analista de canais pleno, analista de arquitetura técnica, analista de prevenção à fraudes, analista de produtos pleno, coordenador de produtos B2B, coordenador de engenharia de sistemas, gerente de engenharia de sistemas e gerente executivo em solução de dados.

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de vagas da Livelo para se candidatar e encontrar mais informações sobre as oportunidades.

Catho – 2ª melhor para trabalhar no ranking GPTW – Barueri e região, de 100 a 999 colaboradores

A plataforma Catho, sediada em Barueri, é a segunda melhor empresa para trabalhar na região e também está contratando. Entre as oportunidades estão: operador de telemarketing, especialista em recursos humanos, pessoa desenvolvedora de Backend pleno, especialista em desenvolvimento de sistemas, coordenador de dados, designer de produtor sênior, entre outras.

As oportunidades foram publicadas no site de recrutamento da Catho, onde os interessados podem se inscrever e obter mais informações sobre a companhia e requisitos para as vagas.

AstraZeneca – 4ª melhor empresa para trabalhar no ranking GPTW – Barueri e região, com mais 1.000 funcionários

A AstraZeneca, empresa com sede em Cotia e que também está entre as melhores empresas para trabalhar na região, tem vagas abertas para os cargos de consultor técnico de oncologia, representante de serviços PDV, gerente de pesquisa clínica BioPharmaceuticals, vendedor propagandista CVRM e líder de capacidade de IA. As oportunidades são publicadas no site de recrutamento da empresa, onde podem ser encontrados detalhes das vagas.

Cielo – 5ª melhor empresa para trabalhar na região, com mais de 1.000 funcionários

A Cielo, que também tem sede em Barueri, tem diversas vagas de emprego abertas. A maioria das oportunidades é para atuar na área de tecnologia, nos cargos de analista Java, arquiteto de segurança Cloud, especialista em infraestrutura Cloud, especialista de performance, especialista de dados, entre outros.

Também há oportunidades para analista de arte júnior, analista de gestão de acessos, analista de negócios, analista de serviços de logística, analista de desenvolvimento comercial, designer de produtos e mais. Os interessados devem acessar o site de vagas da Cielo para candidatar-se e encontrar mais informações sobre as oportunidades.

