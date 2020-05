Saiba como solicitar serviços do Cartório de Registro de Imóveis de Osasco via internet

Devido a pandemia do novo coronavírus, o Cartório 1º Oficial de Registros de Imóveis de Osasco reduziu o horário de atendimento para segunda a sexta-feira, das 13h às 15h. No entanto, a solicitação de serviços também pode ser feita via internet e Correios.

A redução do horário de atendimento presencial do Cartório teria gerado aglomerações, segundo a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco (AEAO), que afirmou ter recebido relatos sobre esperas por atendimento com até 40 senhas.

“Nesses tempos de pandemia, essa aglomeração poderia configurar uma ferramenta de disseminação do vírus”, diz a entidade, que entrou em contato com o órgão para obter informações sobre outros meios de solicitar os serviços.

À AEAO, o Cartório informou que “Solicitações de Matrículas” podem ser feitas via e-mail. O solicitante deve fazer o depósito no valor das matrículas, R$ 54,99 cada, e encaminhar o comprovante junto ao pedido para o e-mail 1oficial@cartoriodeosasco.com.br.

O depósito deve ser feito na conta bancária do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Osasco, CNPJ: 51.241.263/0001-23, no banco Bradesco, agência 0127-9 e conta corrente 247355-0.

Já no caso de “Pedido de Registro”, o documento deve ser enviado exclusivamente via Sedex. O Cartório entrará em contato com o solicitante após receber o documento.

Para facilitar o atendimento via internet e Correios, todas as solicitações devem conter o máximo de informação, como nome completo, RG, CPF, telefone para contato, número da matrícula e endereço do imóvel.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone do Cartório (11) 3683-3030. O Cartório 1º Oficial de Registros de Imóveis de Osasco fica na Avenida Santo Antônio, 1986, Vila Osasco.