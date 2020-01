Sal de fruta Eno entra na briga entre McDonald’s e Burger King

A nova etapa da “guerra” do fast food entre McDonald’s e Burger King no Brasil ganhou um novo personagem: o sal de fruta Eno.

Na manhã desta quinta-feira (23), o “BK” agitou as redes sociais ao provocar o “Méqui”, acusando o concorrente de copiar sua promoção na qual são vendidos quatro itens por R$ 19,90.

E o Eno resolveu entrar na batalha tentando dar um jeito de “apaziguar” a situação para os lados do consumidor em meio a tanto lanche em oferta: “Só tem um jeito de resolver essa briga: eu”, foi a mensagem postada nas redes sociais do sal de fruta, indicado para azia e má digestão. “Pode ir nas duas [promoções] que eu dou conta”.

Os internautas elogiaram a intromissão do Eno na guerra do fast food. “Arrasou no marketing”, comentou uma internauta. “Arrasaram”, foi outro comentário. “Marketing é tudo”, afirmou outro seguidor. “Os caras ‘arrastam’ kkkk”, brincou outro internauta.