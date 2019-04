Salário de R$ 3,1 mil: PM abre na segunda (22) inscrições para a contratação de 190 alunos-oficiais

A Polícia Militar de São Paulo vai abrir, nesta segunda-feira (22), às 10h, as inscrições para a contratação de 190 alunos-oficiais. Os cadastros deverão ser realizados, exclusivamente, pelo site da Vunesp até dia 6 de junho, às 23h59. A taxa é de R$ 130.

Os interessados precisam ser brasileiros, ter entre 17 e 30 anos, exceto para o candidato já pertencente aos quadros da Polícia Militar paulista, e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares e ter concluído o Ensino Médio. As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55 metro e os homens, de 1,60 m.

A remuneração inicial do aluno-oficial é de R$ 3.116,76, incluindo o salário-base, o Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e o valor de insalubridade.

Alunos-oficiais

Os alunos-oficiais passam por aproximadamente três anos de formação. São aplicadas disciplinas como Polícia Comunitária, Direitos Humanos, Inteligência Policial e Noções de Polícia Científica.

Com isso, os alunos saem capacitados para o exercício de comando e gestão das atividades de polícia ostensiva, preservação da ordem pública, defesa civil e territorial. Além das aulas, o curso inclui estágio de observação de ações policiais.

Após a conclusão, os cadetes se tornam aspirantes a oficiais.