Salas de vacinação de Barueri abrirão nesta sexta, 27, para imunizar contra gripe

Na sexta-feira (dia 27) não haverá expediente nos órgãos municipais de Barueri – exceto nas repartições que, por sua natureza, exigem funcionamento ininterrupto –, em decorrência da emancipação político-administrativa da cidade (celebrada originalmente em 26 de março), conforme o decreto nº 9.114, de 24 de março de 2020.

No entanto, a campanha de vacinação contra a influenza (gripe), que está em curso desde o dia 23, não será interrompida. Os 18 postos de vacinação continuarão imunizando o público-alvo (idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde e agentes de segurança) até mesmo nessa ocasião.

As salas de vacina estarão abertas das 8h às 16h ou até que haja doses disponíveis em cada uma. Importante ressaltar que as doses são enviadas aos municípios pelo Ministério da Saúde e que, em decorrência da antecipação da campanha devido à pandemia de coronavírus, elas estão chegando aos poucos.

UBS’s não estão vacinando

As vacinas não estão sendo aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) por medida de segurança, já que essas unidades estão dedicadas ao atendimento de sintomáticos para covid-19.

Foram criados postos de vacinação próximos às UBS’s para evitar que pessoas saudáveis ou mais vulneráveis, como é o caso dos idosos, se exponham indo ao mesmo ambiente que os sintomáticos.

Evite aglomerações

As recomendações das autoridades de saúde para que se evite aglomerações e que sejam tomadas todas as medidas de higienização como forma de prevenção ao covid-19 continuam as mesmas.

Não é preciso pânico, pois a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza vai até o dia 22 de maio.

Confira os locais de vacinação contra a gripe em Barueri nesta sexta-feira (27)

Região Leste

Jardim Mutinga: Maternal Maria Rosa Ferreira (rua Petrolina, 85) e Maternal Maria de Menezes Bezerra (rua Petrolina, 710)

Parque Imperial: Cras Imperial (rua Padre Cícero Romão Batista, 136)

Vila Boa Vista: Emef Raposo Tavares (rua Silveira, 15)

Nova Aldeinha / Aldeia: Biblioteca Luiz Fernandes (rua Rio Paraná, 240)

Alphaville: EEFMT Professora Maria Theodora Pedreira de Freitas – Fieb (av. Andrômeda, 500)

Região Oeste

Jardim Reginalice: Ginásio de Esportes Francisco Pedro César (rua Mar Negro, 155)

Jardim Flórida: Complexo Educacional Prof. Carlos Osmarinho de Lima (rua das Margaridas, 182)

Jardim Graziela: Emef Elizabeth Parminondi Romero (rua Iepê, 11)

Jardim Belval: Cras Jardim Belval (rua Casemiro de Abreu, 329)

Vila Pindorama: Biblioteca Salomão Cruz (av. Cachoeira, 74)

Engenho Novo: Emef Padre Luiz de Oliveira Andrade (rua Maria Helena, 191)

Região Sul

Jardim Maria Helena: Emef Francisco Zacarioto (rua Ipanema, 420)

Parque Viana: Emef Mario Joaquim (estrada dos Pinheiros, 193)

Jardim Paulista: Emei Marly Teixeira de Almeida (av. Marginal Direita, 45)

Jardim Silveira: Emef Dalva Fogaça (av. Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, 1127)

Jardim Tupan: UBS Edini Cavalcante Consoli – na própria UBS (rua João Cabral de Melo Neto)

Parque dos Camargos: Maternal Ilda Martins Holanda da Silva (rua Regina, 279)

Vale do Sol: Emeief Benedito Adherbal Farbo (rua Orinoco, 153)