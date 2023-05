Salas de vacinação em três UBSs de Cotia têm horário de funcionamento estendido neste mês

A Secretaria de Saúde de Cotia estende até o fim deste mês de maio o horário de funcionamento em três salas de vacinação. As salas nas Unidades Básicas de Saúde Atalaia, Caucaia e Mirizola atenderão até às 20h em dias definidos (confira abaixo).

publicidade

Serão oferecidas todas as vacinas do Plano Nacional de Imunização, além das vacinas contra covid-19 e influenza. “O objetivo é atender pessoas que não conseguem ir até uma unidade no horário normal de funcionamento”, explica a administração municipal.

Para ser vacinado basta comparecer à UBS com documento oficial com foto, no caso das crianças é obrigatório a apresentação da caderneta de vacina.

publicidade

SERVIÇO

Sala de vacinação com horário estendido em Cotia:

publicidade

Funcionamento até 20h durante o mês de maio/2023

UBS Atalaia: segunda e quarta-feira

UBS Mirizola: terça-feira

UBS Caucaia do Alto: quinta-feira