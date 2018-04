Samba Rock de Oz acontece na quadra da Vila Menk neste domingo (15)

Neste domingo acontecerá a 3ª edição de 2018 do Samba Rock de Oz – De Quebrada em Quebrada, que reúne discotecagem com a participação de DJs, apresentações de danças, aulas de Samba Rock e a Turma do Passinho, além de Feira de Artesanato e área de recreação infantil.

O evento é uma realização da Prefeitura de Osasco por meio da Secretaria de Cultura.

Serviço:

Data: 15/4 (domingo)

Horário: das 13h às 18h

Local: Quadra da Vila Menk

Avenida Alberto Jackson Byington, 542 – Vila Menk

Atrações:

– Samba Rock, Nostalgia e Black Music

– Aula de Samba Rock às 13h30

– Turma do Passinho

– Feira de Artesanato

– Área de recreação infantil

– Discotecagem com as equipes e Djs: Toni Carlos, Cezar Ebony, Marquinhos

– Professores: Carlinhos Samba Rock, Will Willians e Fênix.

Entrada gratuita