Samba Rock de Oz acontece no Tafarello neste domingo

Neste domingo (25), Osasco receberá a segunda edição de 2018 do Samba Rock de Oz, de Quebrada em Quebrada, no Ginásio de Esportes Ives Tafarello. O evento acontecerá das 13h às 18 horas.

Publicidade

Esta edição terá discotecagem com a participação de DJs, apresentações de danças e aulas de samba rock e passinho, além de Feira de Artesanato e área de recreação infantil.

Serviço

Samba Rock de Oz, de Quebrada em Quebrada

Dia: 25/3

Horário: das 13h às 18h

Local: Ginásio de Esportes Ives Tafarello (Avenida das Flores, 1161 – Jardim das Flores)

. Samba rock, nostalgia e black music

. Aula de samba rock, às 13h30

. Turma do passinho

. Feira de artesanato

. Área de recreação para crianças

. Discotecagem com as equipes e DJs Nuta, Zinho e Renatinho

. Professores: Carlinhos Samba Rock, Binho Soul e Moskito

Entrada gratuita