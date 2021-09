Sammy se muda para mansão de 850 m² em Alphaville após se separar de Pyong Lee

Quase dois meses após anunciar o fim do casamento com o hipnólogo e ex-bbb Pyong Lee, a influenciadora digital Sammy mudou-se para uma mansão de 805 m², também em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

publicidade

Com arquitetura inspirada no estilo neoclássico, o imóvel tem quatro quartos, é cercado por jardim privativo e conta também com piscina de borna infinita e sauna. “Escolhi esta casa por causa do quintal de mais de 450 m² de área verde, que inclusive é meu lugar favorito. É onde posso passar momentos com o Jake”, disse a influenciadora em entrevista ao site “Casa Vogue”.

Apesar de ter gostado muito do imóvel o qual pretende ver o pequeno Jak crescer e se desenvolver, Samy disse que vai fazer uma reforma na mansão, mas somente para ajustar detalhes da decoração e deixá-la a seu gosto.

publicidade

Mesmo após a mudança de Sammy, o filho do casal, Jake, continua perto do pai, que também mora em Alphaville, reduto dos famosos. Com mais de 1 mil m², a mansão em que Pyong Lee vive no bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba é avaliada em mais de R$ 10 milhões.

LUTA CONTRA A BALANÇA// Simone começa tratamento para emagrecer e desabafa: “Não conseguia amarrar o cadarço do tênis”