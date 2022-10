SAMU passa a atender em novo endereço em Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba informa que a partir do dia 3 de novembro, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) da cidade passa a atender em novo endereço.

O serviço, com suas equipes e ambulâncias (que atendem pelo telefone 192), passa a atender na Av. General Teixeira Lott, 501 – Centro, onde antes ficava a Casa do Adolescente, que por sua vez, terá os seus atendimentos deslocados para a UBS Vila Cretti (Av. José Fernandes Teixeira Zuza, 510) e para o Caps Infantil (Av. General Teixeira Lott, 318).

Segundo a Prefeitura, a mudança da sede do Samu (que antes funcionava anexo ao Ginásio Ayrton Senna, na Cohab) foi necessária, pois o novo local é estratégico para atender as emergências com agilidade e salvar vidas. Além disso, ainda de acordo com a administração, o espaço do SAMU será totalmente reformado.

Quanto aos atendimentos dos jovens, a Prefeitura informa que todas as consultas e serviços serão mantidos nos novos locais. Os pacientes continuarão recebendo o auxílio necessário da equipe multidisciplinar da saúde.