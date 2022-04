Sandra de Sá faz show em Barueri no Dia das Mães

A cantora e compositora Sandra de Sá se apresenta em Barueri no domingo (8), Dia das Mães. Com entrada gratuita, evento acontece no Parque Municipal Dom José, às 11h.

Dona de uma personalidade marcante e um timbre de voz singular, Sandra Sá interpretou canções que se tornaram verdadeiros hits da música brasileira. No repertório, Sandra de Sá desfilará clássicos como “Retratos e Canções”, “Vale Tudo”, “Joga Fora”, “Bye Bye Tristeza” e “Olhos Coloridos”.

Atração faz parte do projeto Cultura no Parque, da Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).

O Parque Municipal está localizado na Rua Ângela Mirella, 500, no Jardim Barueri.