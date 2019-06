Sandy Cover faz show gratuito em shopping de Osasco no sábado (8)

O Dia dos Namorados, data mais romântica do ano está chegando e, para comemorar, o SuperShopping Osasco traz o show de Natiare Azevedo com exclusividade para a região. A cover oficial da cantora Sandy, realiza uma apresentação gratuita no sábado (8) com os maiores sucessos de Sandy & Junior para embalar a noite dos casais, amigos, familiares e fãs dessa dupla.

Natiare Azevedo traz canções de sucesso como “As Quatro Estações”, “Não Dá Pra Não Pensar”, “Imortal”, “Era Uma Vez” e “Olha o Que o Amor Me Faz”.

O show acontece a partir das 19h de sábado (8), na Praça de Alimentação do shopping center, gratuitamente.

Show com a Sandy Cover, Natiare Azevedo, no SuperShopping Osasco

Data: sábado, dia 8 de junho

Horário: às 19h

Local: Praça de Alimentação

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.828 – Osasco – esquina com a Av. Maria Campos

Gratuito, com três horas de estacionamento sem custo

