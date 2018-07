“Sangue Azul”: GCM de Osasco inicia campanha por doação de sangue

Nesta quinta-feira (26), a Prefeitura de Osasco, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), deu início à Campanha “Sangue Azul”, que visa incentivar os servidores municipais a doarem sangue.

O lançamento da campanha, ocorrido no Hemocentro do Hospital Regional, contou com o prefeito Rogério Lins, a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Lins, madrinha da campanha, secretários municipais e vereadores.

Rogério Lins fez o cadastro, verificou a glicemia e pressão arterial antes da entrevista para fazer a doação.

Também doaram sangue o comandante da GCM, Raimundo Pereira Neto, os inspetores Rildo e Etiberê Freitas Enriquez, os secretários de Segurança, Adilson Custódio, e de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, Lau Alencar, e o vereador Toniolo.

A campanha segue até 10 de agosto. A Guarda Civil Municipal encaminhou 150 agentes, que estão em treinamento, para fazerem a doação. O efetivo da GCM também vai aderir a campanha.

“Nós nos doamos todos os dias para salvar vidas. Esse é só mais um ato que cabe à nossa função. É muito bom fazer bem ao próximo”, ressaltou Raimundo, comandante da GCM.

Campanha

O nome “Sangue Azul” é uma alusão a cor da farda da GCM. A campanha é uma iniciativa da GCM, que está mobilizando os servidores municipais para ajudarem o Hemocentro da Fundação Pró-Sangue, para reabastecer o estoque que está com nível baixo e precisa do todos os tipos sanguíneos.

Quem quiser participar, basta comparecer a unidade com um documento de identidade. É preciso ter idade entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50kg, e não ter doenças crônicas. A ação de doação de sangue é permanente e estende-se por todos os dias do ano.

O Hemocentro fica na Rua Ari Barroso, 355, Presidente Altino, dentro do Hospital Regional, e funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h30, e aos sábados, das 8h às 16h. Para mais informações sobre os requisitos necessários para doar sangue ou mesmo fazer o agendamento, basta ligar no telefone: 0800 55 0300.