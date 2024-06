Santana de Parnaíba abre inscrições para 2º Festival de Música Caipira

Estão abertas, até dia 26, as inscrições do 2º Festival de Música Caipira de Santana de Parnaíba. A segunda edição do evento promete movimentar a cena cultural do município, com inscrições abertas para músicos e jurados interessados.

O certame contará com três fases: classificatória, eliminatória (na Arena de Eventos) e a grande final, prevista para acontecer na Praça XIV de Novembro, em datas a serem divulgadas em breve.

As inscrições estão sendo aceitas de forma presencial, na Secretaria de Cultura e Turismo (Estrada dos Romeiros, 8977), ou online, pelo site oficial da Prefeitura.

Ao final, os melhores colocados serão premiados em duas categorias: “Prata da Casa”, exclusiva para moradores de Santana de Parnaíba, e “Categoria Livre”, aberta a participantes de qualquer cidade.

A premiação em dinheiro é um grande atrativo, com valores de R$ 5 mil para o campeão, R$ 2 mil para o vice, R$ 1,5 mil para o terceiro colocado, R$ 1 mil para o quarto e R$ 500 para o quinto lugar.

A realização do 2º Festival de Música Caipira conta com apoio da Prefeitura de Santana de Parnaíba e visa fomentar a cultura regional, valorizando os talentos locais e a rica tradição da moda de viola no município.