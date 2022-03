A Prefeitura de Santana de Parnaíba abriu inscrições para quem deseja vender comidas e bebidas durante as apresentações do Drama da Paixão, na praça de alimentação montada no evento.

publicidade

As inscrições abrem hoje (21) e ficarão disponíveis até o dia 31 de março, e estão sendo feitas através do link: https://forms.gle/8nxRskfLsrtRqgr97 As apresentações estão marcadas para os os dias 14, 15 e 16 de abril, às 20h30 na Barragem Edgar de Souza, em Santana de Parnaíba.