Santana de Parnaíba abre inscrições para curso de pequenos reparos em edificações

A Semedes (Secretaria Municipal de Emprego, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) de Santana de Parnaíba está com inscrições abertas para o curso gratuito de qualificação profissional em pequenos reparos em edificações: elétrica e pintura.

Os interessados deverão comparecer até dia 15 de junho no Senai Suzana Dias (Estrada Tenente Marques, 5300 – Jardim do Luar, Fazendinha) com CPF, RG e comprovante de endereço.

Os requisitos para participar do curso são: ter mais de 18 anos e já ter completado o 6º ano do ensino fundamental.

Informações: (11) 4156-9350 de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.