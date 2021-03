Santana de Parnaíba abre processo seletivo para contratação emergencial de enfermeiros e médicos

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Santana de Parnaíba que visa a contratação emergencial de médicos e enfermeiros. Com jornada de trabalho entre 20 e 40 horas semanais, os salários variam entre R$ 2.209,35 e R$ 12.378,27 de acordo com a função.

Os cargos oferecidos são enfermeiro, médico plantonista e técnico em enfermagem, e médico nas especializações: Colposcopista, Dermatologista, Endocrinologista, Endoscopista, Ginecologista Obstetra, Hematologista, Infectologista, Mastologista, Nefrologista, Neurologista, Neuropediatra, Oftalmologista, Ortopedista, Otorrinolaringologista, Pediatra, Pneumologista, Pneumologista Infantil, Psiquiatra, Psiquiatra Infantil, Reumatologista, Ultrassonografista, Urologista, Cirurgião Geral, Clínico e Ginecologista Obstetra.

Os profissionais inscritos no processo seletivo serão avaliados por meio de prova de títulos e tempo de experiência profissional. O contrato será de seis meses, contados a partir da data da homologação do resultado final e pode ser prorrogado por mais seis meses, a critério da Prefeitura.

Como se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de Santana de Parnaíba:

As inscrições para o processo seletivo de Santana de Parnaíba podem ser realizadas até às 17h do dia 30 de março, no site do Instituto Mais (www.institutomais.org.br/Concursos/Detalhe/395), com taxa de R$ 40 para a função de técnico de enfermagem e R$ 50 para os demais cargos. O edital e mais informações também estão disponíveis no site do Instituto Mais.

