Santana de Parnaíba confirma segundo caso do novo coronavírus

A Prefeitura de Santana de Parnaíba confirmou o segundo caso do novo coronavírus (covid-19) no município, na noite desta segunda-feira (16).

A segunda pessoa que contraiu o vírus tem 59 anos e, de acordo com a Prefeitura, está isolada em casa, com acompanhamento pela Secretaria de Saúde do Estado e do município.

A Prefeitura informou também que há 25 casos suspeitos na cidade. Destes, 13 já foram descartados e os outros 12 aguardam o resultado dos exames.

Eventos cancelados

Como medidas de evitar a proliferação do novo coronavírus, a administração municipal cancelou o tradicional espetáculo “Drama da Paixão e atividades como o “Parnaíba mais leve”, aulas de natação, centros culturais, entre outros foram suspensos por tempo indeterminado.

A Prefeitura orienta ainda que a população evite locais e atividades que hajam aglomerações e tomem medidas preventivas para evitar o aumento de pessoas contaminadas.