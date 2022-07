Santana de Parnaíba: PAT, Sebrae, Procon e Banco do Povo atendem na Fatec no dia 29

Santana de Parnaíba: PAT, Sebrae, Procon e Banco do Povo atendem na...

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Santana de Parnaíba (Semedes) levará o Semedes Móvel, em parceria com o Sebrae, Procon e Banco do Povo até a Fatec, na Fazendinha, no dia 29.

O objetivo é beneficiar os empreendedores diretamente no bairro. Para isso, a ação levará as equipes da Secretaria para atendimento ao público, com orientações em atendimentos individuais ou coletivos.

Veja quais ações estão previstas para o dia:

Sebrae Aqui: soluções para quem deseja abrir ou aprimorar seu micro, pequeno ou médio negócio; fomentar o empreendedorismo e facilitar o acesso a melhores práticas, cursos e ferramentas de gestão empresarial.

Banco do Povo: Acesso ao crédito para que pequenos empreendedores possam produzir e crescer, aumentar a renda familiar, estimular o empreendedorismo e a criação de novos postos de trabalho, oportunidades reais de melhoria no trabalho e na renda, consequentemente, trazendo mais desenvolvimento ao município.

Junta Comercial: Divulgação dos serviços da Junta Comercial, sediada na Rua 15 de Novembro, 625

Procon: Informar os consumidores sobre seus direitos nas mais variadas relações de consumo.

O Semedes Móvel ficará das 9h às 16h no estacionamento da Fatec, na Av. Tenente Marques, 5136.