Santana de Parnaíba prepara os festejos do Corpus Christi

A cidade de Santana de Parnaíba já está se preparando para o Corpus Christi, que nesse ano será comemorado no dia 8 de junho.

O Corpus Christi de Santana de Parnaíba é uma das maiores manifestações religiosas do Estado de São Paulo e atrai, a cada ano, milhares de visitantes a cidade.

Além das tradições religiosas e dos famosos tapetes de serragem com mais de 800 metros, que percorrem o centro histórico, haverá também diversas barracas, entre alimentação e artesanato.

A programação começa às 6h com o início da confecção dos tapetes. Às 10h haverá a Santa Missa com o Padre Marcelo. Às 12h, será celebrada mais uma Santa Missa, dessa vez com o padre Rafael, na Igreja Matriz de Santa Ana.

Às 15h será celebrada uma missa campal, por Dom Vicente Costa, bispo emérito da Diocese de Jundiaí, seguido de procissão sobre os tapetes (a partir da Praça 14 de Novembro).