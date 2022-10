Santana de Parnaíba realiza mutirão de mamografia de 10 a 15 de outubro

A Prefeitura de Santana de Parnaíba realizará entre os dias 10 e 15 de outubro, exame gratuito de mamografia para mulheres acima de 4 anos.

As munícipes interessadas em realizar o exame devem comparecer na SPX – Fazendinha (R. Raimundo Nonato de Moraes, 4961) do dia 10 a 15 de outubro (Dia 12/10 não haverá atendimento devido ao feriado), das 8h às 17h, com documento pessoal.

Não será necessário apresentar guia ou qualquer outro encaminhamento para a realização do exame.

