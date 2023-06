Santana de Parnaíba seleciona marceneiro, porteiro e auxiliar de logística nesta quinta-feira (22)

Os PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Santana de Parnaíba realizam nesta quinta-feira (22) três processos seletivos: marceneiro, pedreiro e auxiliar de logística.

A vaga de marceneiro é para homens de 25 a 60 anos, com experiência e alfabetizado. Os benefícios além do salário são: VR de R$500, VA de R$200, vale-transporte e adicional de insalubridade de R$200. A entrevista para esta vaga será às 10h no PAT Centro (Rua Quinze de Novembro, 625).

A vaga de porteiro também é destinada a homens, de 20 a 40 anos, com ensino médio completo e experiência. A entrevista também será às 10h no PAT Centro.

Já a vaga de auxiliar de logística é para homens e mulheres com 18 a 50 anos e com fundamental incompleto. Não é necessário ter experiência. O salário é de R$1.704,20, além de assistência médica e odontológica, participação nos lucros, plano de cargos e salários, seguro de vida, fretado e refeição no local. A entrevista dessa vaga será nesta quinta-feira, às 10h, no PAT Poupatempo (Avenida Tenente Marques, 5297, Fazendinha).

Todos os candidatos devem comparecer com documentos pessoais e currículo atualizado.