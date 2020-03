Santana de Parnaíba tem 7 casos confirmados do coronavírus nesta quarta

Santana de Parnaíba tem sete casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) nesta quarta-feira (25). De acordo com boletim da Prefeitura, a cidade tem 74 casos suspeitos da doença e 11 já foram descartados.

Entre as medidas adotadas pela administração municipal estão a restrição do público nos velórios a apenas dez pessoas durante a crise e a proibição do funcionamento do comércio não essencial a partir desta segunda-feira.

“Corta o nosso coração ter que fechar os comércios, mas os comerciantes acataram a decisão e estão zelando pela saúde deles, da família e de todos. Quero convidar a todos aqueles que ainda não entenderam a gravidade da situação a fazer o mesmo”, disse o prefeito Elvis Cezar em transmissão ao vivo, via Facebook, na última segunda.

Outra medida tomada pela Prefeitura foi a proibição da circulação dos idosos pelas de ruas da cidade, podendo ser levados para a casa pela Guarda Civil Municipal ou a Polícia Militar em Santana de Parnaíba.

Na saúde, o prefeito afirmou que fez a aquisição de 5 mil testes rápidos para detecção do novo coronavírus e que vão chegar nos próximos dias.