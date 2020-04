Santana de Parnaíba terá cerca de 150 novos leitos para atender pacientes com coronavírus

O prefeito de Santana de Parnaíba, anunciou, nesta quinta-feira (16), que a cidade terá aproximadamente 150 novos leitos distribuídos em três hospitais de campanha para atender pacientes com complicações do novo coronavírus (covid-19).

Um dos hospitais de campanha vai funcionar no novo prédio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), onde serão implantados, pelo menos 40 leitos. O segundo hospital será instalado no Centro de Convenções da cidade, que receberá 72 leitos, com a possibilidade de ampliação para 100.

O terceiro hospital de campanha de Santana de Parnaíba vai funcionar na antiga Casa do Idoso. Esta unidade contará com 24 leitos de UTI e 24 de semi-UTI.

Os hospitais de campanha funcionarão com as portas fechadas e só atenderão pacientes de alta e média complexidade encaminhados de outros hospitais. As obras nos três equipamentos de saúde seguem em ritmo acelerado.

Atualmente, a cidade conta com 70 leitos divididos entre o Hospital Santana, a Unidade de Pronto Atendimento da Fazendinha e pronto-socorro infantil.

Ainda na área da saúde, Santana de Parnaíba recebeu aproximadamente 5 mil testes rápidos, que estão sendo utilizados em profissionais que estão na linha de combate ao coronavírus que contraíram o vírus. Os testes ajudam ainda, a identificar se o profissional está recuperado ou não, segundo o prefeito.

A administração municipal também adotou um sistema de consulta online para atender os munícipes durante a pandemia. Mais de 800 consultas já foram realizadas desde a implantação do serviço, que funciona de segunda a sexta-feira. Para ser atendido, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp (11) 9 5769-4045.

Para evitar a disseminação da doença, a Prefeitura vai distribuir 30 mil máscaras aos usuários do transporte público da cidade. As máscaras de pano, recomendadas pelo Ministério da Saúde, estão sendo confeccionadas por cerca de 20 costureiras e serão distribuídas nos próximos dias.



Serviço Social

Os alunos da rede municipal de Santana de Parnaíba estão recebendo marmita com refeições diariamente. Somente nesta quinta-feira (16), foram entregues mais de 8 mil refeições. Além das refeições, os alunos estão recebendo, semanalmente, um kit com frutas e legumes para ajudar na alimentação ao finais de semana.

Para arrecadar suprimentos durante a pandemia, a cidade deu início à uma campanha de doação, por meio do sistema Drive Thru, montado em .. pontos da cidade. Quem quiser doar alimentos, produtos de limpeza e de higiene, basta passar em um dos polos de arrecadação ou entrar em contato por meio do telefone (11) 4154-6248.

Confira os pontos de doação em Santana de Parnaíba:

Centro Automotivo Rede Alpha

Endereço: Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 3212 – Próximo do Pão de Açúcar

Unip – Objetivo

Endereço: Avenida Yojiro Takaoka 3500 no estacionamento externo da entrada da UNIP

Associação dos Proprietários do Polo Empresarial Tamboré (APPET )

Endereço: Alameda América, 1

Base da GMC do 18 do Forte

Endereço: Avenida Yojiro Takaoka, 2400

Secretaria de Assistência Social (SMAS)

Endereço: Rua Santa Cruz, 155 – Centro

