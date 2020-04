Santíssimo passará por ruas de Osasco no Domingo de Páscoa

“Igreja em saída”: as palavras do Santo Padre o Papa Francisco nunca fizeram tanto sentido como neste atual cenário que estamos vivendo. Por isso, na Sexta-feira Santa e no Domingo de Páscoa os sacerdotes da Catedral de Santo Antônio e Sagrada Família da Vila Yara, em Osasco, levarão a imagem de Jesus crucificado e o Santíssimo Sacramento para abençoar as famílias das respectivas paróquias.

Não será possível passar por todas as ruas dos territórios paroquias, mas o objetivo é abençoar de maneira geral todos os lares e anunciar a boa nova de Cristo. Após as cerimônias que serão transmitidas na Fan Page da Catedral e no canal oficial do YouTube, os padres sairão em carro aberto e deverão passar pelos bairros Bela Vista, Centro, Campesina, Vila Yara, Jardim Wilson, entre outros.

“Na Sexta-feira Santa, dia em que a imagem de Cristo crucificado sairá da Catedral, é interessante que as pessoas preparem velas em frente as suas casas ou deixem as lanternas dos celulares ligados mostrando que estão em comunhão com a Igreja”, explica o vigário paroquial Pe. Thiago Jordão.

Publicidade

No Domingo de Páscoa a proposta é colocar uma toalha branca em uma janela ou colocar uma mesa como se fosse um altar em frente ao portão de sua casa.

Para monsenhor Claudemir José dos Santos, pároco da Catedral de Santo Antônio a Semana Santa é um momento oportuno para que todos possam rezar e pedir as bençãos de Deus pelo fim da pandemia do Covid-19.

“Vamos rezar pelas nossas famílias e por aqueles que se sentem angustiados por causa dessa pandemia. É um momento difícil para todos, por isso precisamos nos colocar nas mãos de Deus, pedindo a Sua proteção. Por intercessão da Sagrada Família e Santo Antônio, Deus vos Abençoe, vos Proteja e vos Guarde. Amém”, finalizou o pároco.