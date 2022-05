São Cristóvão Saúde fará tratamento e reconstrução de mama a mulheres de Osasco com câncer

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), anunciou no início da tarde desta terça-feira (3), que o Grupo São Cristóvão Saúde realizará todo o tratamento e reconstrução de mama às munícipes que lutam contra o câncer.

“Em Osasco, mulheres com câncer de mama agora terão 100% do tratamento e a reconstrução da mama, feitas pelo grupo São Cristóvão Saúde, que tem mais de 110 anos de experiência no mercado”, disse Rogério Lins, nas redes sociais.

De acordo com o prefeito, a parceria firmada entre a rede e a Prefeitura não vai gerar custos aos cofres públicos. “Esta parceria sem custos para o município salvará muitas vidas, pois o câncer de mama e o câncer de colo uterino, são os que mais matam mulheres em todo o Brasil”, finalizou Rogério Lins.

Detalhes sobre como vai funcionar o convênio ainda não foram informados.

Na cidade, o São Cristóvão Saúde é o patrocinador máster do Osasco Voleibol Clube.