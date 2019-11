São Paulo/Barueri derrota Osasco e leva o título paulista

O São Paulo/Barueri é campeão paulista! A equipe são-paulina levou o título ao vencer o Vôlei Osasco-Audax de virada na noite desta sexta-feira (08), na casa do rival: 3×2, parciais de 22×25, 20×25, 26×24, 25×22 e 15×11. Com a vitória, o Tricolor, que é comandado pelo técnico multicampeão José Roberto Guimarães, somou 2×0 na decisão.

A partida teve ares de drama para a torcida são-paulina. A equipe não começou bem o jogo e deixou o rival abrir muitos pontos de vantagem no primeiro set. As são-paulinas até diminuíram a diferença, mas não o suficiente para vencerem a primeira etapa. O mesmo cenário aconteceu no segundo set.

Porém, mesmo com 2×0 de desvantagem, as garotas de Barueri não se deixaram abater. Em uma atuação incrível, com destaque para o setor defensivo com a líbero Nyeme e, novamente, para a jovem oposta Lorenne, além da atuação de gala da levantadora Juma, o São Paulo dominou os dois sets seguidos, e obrigou a partida a ser definida no tie break.

Embaladas pelos dois ótimos sets anteriores, as meninas não tomaram conhecimento do rival, que conheceu a primeira derrota em seus domínios no Estadual.

Um dos destaques são-paulinos no campeonato, Lorenne falou sobre a emoção de conquistar o título com o Tricolor.

“Eu fico muito feliz com esse título porque já estive aqui em Osasco, já ganhei e já perdi, e fico feliz pela escolha que fiz de estar num time tão jovem, mostrar que essa juventude está vindo com muita garra e amor. Agradeço pela oportunidade de mostrar meu voleibol, é incrível jogar nesse time. Todo mundo se empenhou e fico muito feliz por termos conseguido a virada”, disse a atacante.

A parceria entre o Tricolor e o Barueri Volleyball Club foi anunciada em julho, para a disputa do Campeonato Paulista e da Superliga. A equipe tem como principal filosofia apostar e desenvolver jovens talentos: a média de idade é de 21 anos, e o time conta com diversas jogadoras que já atuam em seleções de base.

Elenco do São Paulo/Barueri campeão Paulista de 2019:

– Levantadoras: Juma, Thayane e Jacke

– Centrais: Diana, Lays, Larissa e Mayany

– Pontas: Maira, Tai Santos, Carol e Moara

– Opostas: Lorenne e Jheovana

– Líberos: Nyeme e Dani Terra

A campanha do título

Primeira fase

03/09 – São Paulo/Barueri 3×0 Vôlei Valinhos

06/09 – São Cristóvão 0x3 São Paulo/Barueri

17/09 – São José 2×3 São Paulo/Barueri

20/09 – São Paulo/Barueri 0x3 EC Pinheiros

04/10 – São Paulo/Barueri 0x3 Sesi Bauru

11/10 – Osasco 3×0 São Paulo/Barueri

Quartas de final

22/10 – São Cristóvão 0x3 São Paulo/Barueri

25/10 – São Paulo/Barueri 3×1 São Cristóvão

Semifinal

29/10 – São Paulo/Barueri 0x3 Sesi Bauru

02/11 – Sesi Bauru 0x3* São Paulo/Barueri

*Vitória no Golden Set

Final

06/11 – São Paulo/Barueri 3×0 Osasco

08/11 – Osasco 2×3 São Paulo/Barueri