São Paulo/Barueri estreia no Paulista de vôlei feminino nesta quarta (23)

Após seis meses do encerramento da Superliga, devido à pandemia de covid-19, o São Paulo F.C./Barueri, atual campeão estadual, estreia nesta quarta-feira (23), no Campeonato Paulista de Vôlei Feminino 2020. O time vai jogar contra o Renata Country Club Valinhos, a partir das 19h30, no ginásio José Correa, em Barueri.

O Tricolor mantém dez atletas da equipe que estava disputando a Superliga: a capitã Maira, a levantadora Jacke, as líberos Dani Terra e Nyeme, as centrais Diana e Larissa, a ponteira/oposta Jheovana, a oposta Kisy e as ponteiras Moara e Carol.

“O nível da equipe está bem parecido em comparação com o do Paulista do ano passado, em que fomos campeãs. O time não está totalmente encaixado ainda, precisamos sincronizar, mas a expectativa é a de fazermos um grande Campeonato Paulista”, diz a ponteira Maira.

Além das dez remanescentes do elenco anterior, a equipe se reforçou com Grayce Kelly (ex-Sesi/Bauru), Lorryana, Karina e Kenya, trio que veio do Pinheiros, e Duda, proveniente do Bradesco. Uma das grandes marcas da equipe comandada pelo campeoníssimo José Roberto Guimarães é o bom trabalho de formação.

Classificação

A fase de classificação, que se encerra no dia 6 de outubro, terá cinco rodadas com três partidas cada uma. Ao final do turno único, avançarão as quatro melhores equipes para as semifinais, a serem disputadas em séries de duas partidas, em cruzamento olímpico (1º x 4º; 2º x 3º). Em caso de igualdade, a definição do finalista será no Golden Set. A final também consistirá em duas partidas, com Golden Set no caso de eventual empate.

Confira a tabela completa da fase de classificação do Paulista:

23/09 19H30 – São Paulo F.C./Barueri x Renata Country Club Valinhos

26/09 18H – São Paulo F.C./Barueri x São Caetano

30/09 19H30 – São Paulo F.C./Barueri x Esporte Clube Pinheiros

02/10 19H – Sesi Vôlei Bauru x São Paulo F.C./Barueri

06/10 19H – São Paulo F.C./Barueri x Osasco AUDAX/São Cristóvão Saúde