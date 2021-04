São Paulo encerra parceria com o vôlei de Barueri

O São Paulo Futebol Clube encerrou a parceria com o time de vôlei feminino de Barueri, que vinha desde 2019.

A parceria se encerra em meio à crise financeira do Tricolor, que havia deixado de pagar valores acordados, fazendo com que o projeto passasse a ser bancado pelo técnico José Roberto Guimarães.

O clube e o treinador fizeram um acordo e o São Paulo se comprometeu a pagar uma dívida de R$ 2,6 milhões, de forma parcelada, a Zé Roberto.

O time de vôlei de Barueri continua, pelo menor por enquanto, agora sem o escudo do São Paulo no uniforme. Zé Roberto busca outros patrocinadores interessados em investir no projeto. O clube do Morumbi não pretende fazer novas parcerias em outros esportes, mantendo apenas o basquete masculino.