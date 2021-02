São Paulo fecha contrato com técnico argentino Hernán Crespo

O São Paulo acertou nesta sexta-feira (12), a contratação de Hernán Crespo como o seu novo treinador. O técnico argentino de 45 anos assinou contrato de dois anos com o clube.

Crespo chegará ao Morumbi ao lado de cinco auxiliares. Sua comissão técnica será formada pelo auxiliar Juan Branda, o preparador de goleiros Gustavo Nepote, analista Tobías Kohan e os preparadores físicos Alejandro Kohan e Gustavo Satto.

A data para sua estreia sob o comando do time ainda não foi divulgada. A contratação custará aos cofres do São Paulo cerca de R$ 1 milhão, segundo informações do Uol. Crespo chega ao Tricolor para substituir Diniz, que foi demitido no início do mês.

No último domingo (7), Crespo se despediu do Defensa y Justicia (ARG), com o qual conquistou semanas atrás a Copa Sul-Americana. Ele iniciou sua carreira de técnico no Modena, da Itália, e depois passou pelo Banfield antes de chegar ao Defensa.

Como jogador, se destacou como atacante de River Plate, Parma, Lazio, Inter de Milão, Genoa, Milan e Chelsea. Ele também disputou as Copas do Mundo de 1998, 2002 e 2006 com a seleção argentina.