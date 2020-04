São Paulo tem 28 mortes em um único dia por coronavírus

De ontem para hoje (1º), o estado de São Paulo registrou 28 mortes relacionadas a coronavírus, maior número de mortes ocorrida em um único dia.

Segundo balanço divulgado hoje (1º) pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, o estado tem agora 164 mortes relacionadas à covid-19, registradas em 16 municípios, entre eles Barueri, Osasco, Itapevi e Cotia.

Entre os 164 pacientes que morreram por coronavírus no estado, 20 deles tinham mais de 90 anos; 50 estavam na faixa entre 80 e 89 anos; 45 deles estavam na faixa entre 70 e 79 anos e 32 deles tinham entre 60 e 69 anos.

Houve também 17 pacientes com idade igual ou inferior a 59 anos de idade que morreram no estado por coronavírus mas, segundo a secretaria, todos eles tinham alguma comorbidade.

No total, 96 homens e 68 mulheres morreram por complicações relacionadas a coronavírus em todo o estado. Só na capital paulista foram registradas 144 dessas mortes.

São Paulo tem 2.981 casos confirmados de coronavírus, sendo que 2.148 deles foram registrados na capital.

Hoje, em entrevista concedida no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, o secretário de estado de Saúde, José Henrique Germann Ferreira, informou que 201 amostras de morte ocorridas no estado estão sendo investigadas por suspeita de infecção por coronavírus.

Com Agência Brasil