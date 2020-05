São Paulo ultrapassa 3 mil mortos por coronavírus e Doria decreta luto

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (6), que vai decretar luto oficial em todo o estado de São Paulo em respeito e pesar às vítimas fatais do novo coronavírus. Até o início da tarde desta quarta, eram 7.921 mortes em decorrência da covid-19 em todo o país, com 3.045 óbitos em São Paulo.

“A partir de amanhã, teremos luto oficial em todo o estado de São Paulo. Lamentavelmente, ultrapassamos 3 mil mortos com coronavírus, é o maior volume da história do Estado em uma circunstância de menos de 60 dias”, declarou o governador. “Em respeito às famílias e amigos destes que perderam vidas, será um gesto de solidariedade. E, lamentavelmente, daqueles que ainda vão perder as suas vidas”, acrescentou Doria.

O decreto de luto oficial será publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta (7) e valerá até que a crise sanitária seja superada. Com o texto em vigor, as bandeiras hasteadas em todas as repartições públicas e instituições de ensino devem permanecer a meio mastro, em homenagem à memória dos mortos pela covid-19.

O número de mortos em São Paulo por coronavírus subiu 7% em apenas um dia. Em relação a infectados, o estado tem 37.853 casos confirmados de covid-19 nos 645 municípios, o que representa um aumento de 10% em relação ao dia anterior.

A taxa de internação em leitos de terapia intensiva destinados a pacientes com coronavírus era de 67,2% em todo o estado, mas subia para alarmantes 86,6% na Grande São Paulo. O número de internados por suspeita ou confirmação da doença era de 3.404 em UTIs e 5.197 em enfermarias em todas as regiões do estado.

Epicentro

São Paulo permanece como epicentro da pandemia do coronavírus no Brasil. O país registrava, nesta quarta, um total de 114.715 casos confirmados de covid-19.

Na última terça (5), as taxas de isolamento social, considerada ideal em 70%, somaram 47% em todo o estado e 48% na capital. O decreto estadual de quarentena em São Paulo está em vigor até o próximo domingo (10).