Saque de até R$ 1.045 do FGTS começa a ser liberado na segunda-feira (15)

Deve começar na segunda-feira (15), o prazo para que o trabalhador com conta ativa ou inativa no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) saque até um salário mínimo, R$ 1.045, dependendo do valor que estiver disponível. O saque ficará disponível até o dia 31 de dezembro.

A liberação do saque do FGTS pelo governo federal visa contribuir com os esforços de diminuição dos efeitos da crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). Serão beneficiados cerca de 60 milhões de trabalhadores. A expectativa é de que a medida injete mais de R$ 34 bilhões na economia.

“Faremos o pagamento do FGTS no mesmo sistema do auxílio [emergencial], com primeiro o depósito e, depois, o saque em espécie, o que permite diminuição das filas”, diz o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

Os trabalhadores poderão ter acesso ao recurso a partir de 15 de junho até 31 de dezembro de 2020, conforme cronogramas e trâmites operacionais a serem definidos pela Caixa Econômica Federal (CEF). Os detalhes ainda não foram divulgados.

A medida permite ainda que o saque possa ser creditado diretamente em conta de depósitos de poupança de titularidade do trabalhador previamente aberta na Caixa ou em conta bancária de qualquer instituição financeira, indicada pelo trabalhador. Em ambos os casos, as contas precisam ser de titularidade do beneficiado.

