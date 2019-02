Saraiva dá 15% de desconto em seu site no aniversário de Osasco

A Saraiva preparou algumas ações especiais em comemoração ao aniversário da cidade de Osasco, que comemora 57 anos nesta terça-feira, 19 de fevereiro.

No e-commerce da rede, os osasquenses terão um cupom cumulativo de 15%. Para usá-lo, os clientes devem inserir o código MUNDODEOZ no carrinho de compras.

O desconto é válido para as compras nas categorias: livros, itens de papelaria, games, filmes, informática, telefonia e conectividade.

Para os cadastrados no programa de fidelidade Saraiva Plus, a rede oferece pontos em dobro nas compras de livros realizadas na loja física do SuperShopping Osasco, durante os quatro dias da ação.

Dicas

E para prestigiar a cidade, a Saraiva desenvolveu uma curadoria especial com dicas de livros, e-books e CDs. Confira abaixo algumas sugestões:

50 e Tantos – Antologia dos Movimentos Culturais de Osasco – Marili Alexandre

Editora De Cultura

Preço sugerido: R$ 30,00

Descrição: A cidade de Osasco tem uma história riquíssima, marcada pelos signos do pioneirismo e das lutas sociais. Essa história pode ser contada de diversas formas. Uma das vertentes mais interessantes para o resgate histórico de um povo é, sem dúvida, a arte. Berço de grandes artistas de todas as linguagens, Osasco festeja o cinquentenário de sua emancipação político-administrativa com o lançamento desta Antologia Poética.

Mc Guimê – Sou Filho da Lua – Warner Music

Preço sugerido: R$ 24,90

Descrição: O osasquense Guilherme Aparecido Dantas, mais conhecido como Mc Guimê, tem apenas 23 anos e já faz algum tempo que se destacou com seu som original e suas investidas arrojadas nos palcos e nas redes sociais. Sem qualquer medo de se arriscar na carreira que escolheu seguir, o cantor e compositor ficou conhecido como um dos principais expoentes do funk ostentação em 2012, quando seus vídeos caseiros alcançaram milhões de visualizações.

De lá para cá, fez muita música, muito clipe, muito show, muita participação em programas de rádio e TV, muito de tudo. Ou melhor, quase tudo pois para ele se sentir pleno, faltava produzir um disco. Compilando algumas músicas lançadas recentemente e que rapidamente viraram hits com novidades e participações muito especiais, Sou Filho da Lua chega ao mercado através da Warner Music realizando um sonho.

Unidos do Outro Mundo – Dialogando Com Os Mortos – José Bonifácio de Oliveira Sobrinho

Editora Estação Brasil

Preço sugerido: R$ 39,90

Descrição: São mais de 50 anos de amizade e ele continua me surpreendendo. Para comemorar seus 80 anos, Boni, nascido em Osasco, estreia na ficção. E morre! Com uma mistura fina de diálogos inusitados, humor afiado, testamento sentimental e acerto de contas, ele reúne Roberto Marinho, Anísio Abraão David, Chacrinha, Dercy Gonçalves, Miele e muitos outros personagens.

Não deixa, claro, de fazer algumas observações sobre a televisão atual. E monta toda uma organização de escola de samba, com direito a mestre-sala, porta-bandeira e tudo o mais. Mas já contei muito! Bem que o Boni fala que sou fofoqueiro… Atenção, senhoras e senhores! Corram lá na primeira página que a Unidos do Outro Mundo já vai entrar na avenida!

Penumbra – Nunca Desista De Quem Você Ama – André Vianco

Editora Leya C.P.

Preço sugerido: R$ 39,90

Descrição: André Vianco estreia na LeYa com Penumbra, um romance carregado de sombras e ternura reconhecido e reverenciado por milhares de leitores, André Vianco é um dos mestres da ficção fantástica nacional, dono de uma elogiada obra que inclui títulos de terror, suspense e fantasia. A publicação do inédito Penumbra marca a chegada de sua obra à LeYa, que também editará seus títulos esgotados.

Nele, Vianco nos apresenta à Lana, uma menina teimosa e decidida que, quando acorda na Penumbra, um lugar misterioso, descobre que precisará deixar para trás tudo o que mais ama. Ao se recusar, ela desafiará a Penumbra e sua guardiã, a babá Osso Duro, uma mulher velha e seca, dona de um sorriso cadavérico e assustador. O que Lana não esperava era ter de se juntar à babá Osso Duro para, juntas, lutar contra as forças desse lugar sombrio.

The Best Hot Dog 100 Recipes – Alexey Evdokimov – Editora Lulu Press

Preço sugerido: R$ 4,26

Descrição: Cachorros-quentes pertencem ao panteão dos grandes alimentos da América. O que pode ser mais democrático do que uma refeição que permita que as pessoas comam o que querem, da maneira que quiserem? Experimente estes 100 hot dogs que celebram a cultura da América.