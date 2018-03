Saraiva dá desconto de 50% em livros no Dia Internacional das Mulheres

Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado no dia 8 de março, a Livraria Saraiva estará oferecendo desconto de 50% em mais de 200.000 produtos, entre livros, cadernos, mochilas, canecas, álbuns de fotos e outros produtos.

Publicidade

Para participar da promoção, a cliente deve se cadastrar no site ou atualizar o seu cadastro até o dia 07/03/2018, optando receber e-mails de ofertas da Saraiva. Ao longo do dia 8 de março, as mulheres cadastradas receberão o cupom promocional por e-mail. Depois, é só usar o cupom no carrinho de compras antes de finalizar o pedido. Cada cliente poderá utilizar apenas 1 cupom durante.

Nas lojas físicas, não é necessário cupom promocional. Basta escolher os produtos que o desconto será concedido no caixa.

Não fazem parte da promoção: Ciências Biológicas, Exatas, Contabilidade, Cursos e Idiomas, Dicionários e Manuais de Conversação, Didáticos, Direito, Engenharia e Tecnologia, Informática, Medicina, Kits e Boxes de livros além dos produtos em pré-venda.

Onde encontrar na região:

SuperShopping Osasco

Av. dos Autonomistas, 1828 – Industrial Autonomistas

CEP: 06020-010 – Osasco – SP

Shopping Tamboré

Av. Piracema, 669 – Lojas 408 e 409 – Piso Térreo – Tamboré

CEP: 06460-030 – Barueri – SP

Shopping Iguatemi Alphaville

Al. Rio Negro, 111 – Alphaville – Piso Xingu

CEP: 06454-000 – Barueri – SP