Sargento do Exército é baleado em Osasco em tentativa de assalto

Na madrugada desta terça-feira (21), por volta da 1h, o sargento do Exército Felipe Gonçalves Melo e o amigo Lucas Viana, ambos de 22 anos, foram baleados em uma tentativa de assalto na avenida João de Andrade, em Osasco.

Os dois estavam de moto quando foram abordados por dois bandidos, também em uma moto, que anunciaram o assalto. O sargento, que pilotava a moto reagiu e tentou fugir. Os criminosos atiraram e acabaram atingindo os dois.

Felipe foi atingido no abdome e o amigo foi ferido na perna. Eles conseguiram chegar a um posto de gasolina, onde pediram socorro e ligaram para um amigo, que havia jantado com eles momentos antes. Os dois foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital Regional de Osasco, onde seguem internados.

Os bandidos fugiram e ainda não foram identificados. A ocorrência foi registrada no 5º DP de Osasco. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia a localizar os criminosos pode entrar em contato com o Disque Denúncia 181, com anonimato garantido. (Com informações da Record TV)