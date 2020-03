“saudade”, diz Rose Miriam ao postar foto com Gugu e os filhos

Rose Miriam usou as redes sociais para relembrar mais um dos momentos que viveu com Gugu e os três filhos do casal, Maria, Sofia e João Augusto. A médica postou, na madrugada desta segunda-feira (30), uma foto do aniversário de um ano das gêmeas.

“Aniversário de 1 ano das minhas princesas. Saudades”, escreveu Rose ao publicar a foto em que a família está reunida.

A médica é protagonista da batalha judicial que trouxe à tona diversas acusações e segredos do apresentador e da família Liberato.

Logo após a morte de Gugu, em novembro do ano passado, Rose acionou a Justiça para reivindicar parte da herança do apresentador, estimada em R$ 1 bilhão, da qual ficou de fora, mesmo sendo apresentada por ele em público e nas revistas e jornais como sua esposa.

A família de Gugu afirma que o apresentador e Rose eram somente amigos que tiveram filhos juntos. No entanto, Rose Miriam tem buscado comprovar a sua união estável com Gugu e anexou recentemente ao processo, 75 fotos de momentos íntimos entre ambos, na tentativa de provar que eles se portavam como um casal.

Além de Rose Miriam, Thiago Salvatico, apontado como suposto companheiro mantido sob sigilo por Gugu durante 8 anos, também briga na Justiça para tentar ficar com parte da fortuna deixada pelo apresentador.

