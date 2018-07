Saúde de Barueri tem mais de 10 obras a todo vapor

A Saúde de Barueri tem avançado muito e, em face à grande demanda do setor, uma das prioridades do prefeito Rubens Furlan tem sido investir em importantes obras para aprimorar o atendimento à população.

Após inaugurar o Pronto-Socorro do Parque Imperial ainda em 2017 e concluir neste ano a obra da UBS do Jardim Tupan, a Prefeitura de Barueri está construindo mais três UBSs (Vale do Sol, Jardim Maria Helena e Engenho Novo), dois Prontos-Socorros (Jardim Paulista e Jardim Mutinga), três CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), espaço para Hemodiálise, um Centro de Diagnósticos e um Centro de Especialidades, além de ampliar a Zoonoses.

Centro de Diagnósticos

Projetado como um local para reunir todos os exames, a obra está prevista para ser entregue neste ano na Vila Porto. A estrutura contempla central de marcação de consultas, laboratório, ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassom, densitometria, raio-X, endoscopia, colonoscopia, coleta de sangue, fonoaudiólogo, audiometria, doppler, Holter, estudo do sono, ECG, EEG, EMG, função pulmonar, esteira ergométrica e saúde da mulher.

2 Prontos-Socorros

Barueri vai terminar o ano ampliando de 5 para 7 o número de unidades de pronto-atendimento. Além do novo PS do Jardim Mutinga, outro Pronto-Socorro já tem metade da obra concluída no Jardim Paulista. Localizado na avenida Marginal Esquerda, o PS Jardim Paulista terá 10 leitos para emergência; 15 leitos e 2 salas para observação; e 12 consultórios (4 infantis, 6 adultos e 2 para genecologia).

3 UBSs

Além da Unidade Básica de Saúde que já nos próximos dias abre as portas à população do Jardim Tupan, outras três UBSs estão em construção e devem ser concluídas no ano que vem: Vale do Sol, Jardim Maria Helena e Engenho Novo. Cada uma deve contar com mais de 10 consultórios para pediatria, ginecologia, odontologia e clínica geral.

Centro de Especialidades

85 médicos especialistas atenderão em prédio que será construído no Centro de Barueri (na avenida Henriqueta Mendes Guerra). A prazo previsto para conclusão da obra é 2019.

Hemodiálise

Em prédio anexo ao Hospital Municipal, a Prefeitura executa obras para abrigar a hemodiálise. A unidade contará com mais de 60 leitos para o procedimento e fica pronta em 2019.

3 CAPS

A Prefeitura constrói no Centro Comercial Barueri, ao lado da Etec, três novíssimos prédios para abrigar CAPS AD III, CAPS Adulto e CAPS Infantil e Jovem. Cada unidade terá recepção-acolhimento para a Atenção Psicossocial e espaços para medicação, terapia ocupacional, oficinas de artes e convivência.

Ampliação da Zoonoses

A Prefeitura está reformando e ampliando o Departamento de Controle de Zoonoses Municipal, na avenida Anhanguera (Centro). A obra será concluída no ano que vem com implantação de 60 baias individuais e seis coletivas (para animais de pequeno porte), além de quatro baias para animais de grande porte.

