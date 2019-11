Saúde do homem: confira a programação do Novembro Azul em Osasco

Nesta segunda-feira (4), com uma série de ações voltadas à saúde do homem, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco iniciou o Novembro Azul, com o tema “Tenha Orgulho de Cuidar da Sua Saúde”, e foco na prevenção ao câncer de próstata. A programação segue até o último dia do mês.

A abertura das atividades aconteceu no Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cefor) e contou com a presença do prefeito Rogério Lins, que incentivou os homens a cuidarem da saúde e realizou exames. No local, foram oferecidos diversos serviços, entre eles aferição de pressão arterial, teste de glicemia, colesterol, sífilis e AIDS, além de coleta rápida laboratorial de Antígeno Prostático Específico (PSA).

O secretário de Saúde, Fernando Machado Oliveira, destacou que os homens, principalmente aqueles que já passaram dos 45 anos, devem estar atentos à saúde: “É importante fazerem os exames preventivos, pois só do câncer de próstata, por ano, surgem cerca de 60 mil novos casos no Brasil. Quanto mais rápido for identificado, maior é a chance de cura”, apontou.

O câncer de próstata é o tumor que afeta a próstata, glândula localizada abaixo da bexiga e que envolve a uretra, canal que liga a bexiga ao orifício externo do pênis. Embora seja uma doença comum, por medo ou por desconhecimento muitos homens preferem não conversar sobre esse assunto. Segundo o Ministério da Saúde, só em 2018, o país registrou 14 mil óbitos devido a este tipo de câncer.

Para o Silvio Francisco do Santos Pereira, 53 anos, a ação da Secretaria de Saúde foi boa e até serviu como incentivo para que ele fizesse os exames: “Achei ótima e necessária essa intervenção, pois muitas vezes a gente não tem tempo para fazer o exame de PSA, com isso a saúde vai ficando de lado. Estou contente em ter feito a coleta para o exame”, disse o morador do Jardim Veloso.

Confira o cronograma de ações do Novembro Azul que serão realizadas nas UBSs de Osasco:

UBS Maria Gatti Giglio

Avenida das Flores, 849 – Jardim das Flores

– 1/11 – Acolhimento

– 4/11 – Atendimento Ambulatorial com a enfermeira Crislaine e a técnica de enfermagem Luzinete

– 5/11 – Atendimento Ambulatorial com o Dr. Lucas e a enfermeira Crislaine

– 6/11 – das 7h às 9h – Palestra sobre Câncer de Próstata e Campanha DST/HIV

– 7/11 – Reunião de Equipe e Visita Domiciliar – Palestra com Latorre

– 8/11 – Atendimento Ambulatorial com o Dr. Lucas e a enfermeira Crislaine

– 11/11 – Atendimento Ambulatorial com enfermeira Crislaine e a técnica de enfermagem Luzinete

– 12/11 – Atendimento Ambulatorial com o Dr. Lucas e a enfermeira Crislaine

– 13/11 – às 7h30 – Palestra sobre Câncer de Próstata no Parque da Fito (Rua Georgina, 64)

– 14/11 – Reunião de Equipe e Visita Domiciliar

– 15/11 – Atendimento Ambulatorial com Dr. Lucas e a enfermeira Crislaine

– 18/11 – Atendimento Ambulatorial com a enfermeira Crislaine e a técnica de enfermagem Luzinete

– 19/11 – Atendimento Ambulatorial com Dr. Lucas e a enfermeira Crislaine

– 20/11 – às 8h e às 15h – Palestra sobre Câncer de Próstata

– 21/11 – Reunião de Equipe e Visita Domiciliar

– 22/11 – Atendimento Ambulatorial com Dr. Lucas e a enfermeira Crislaine

– 25/11 – Atendimento Ambulatorial com a enfermeira Crislaine e a técnica de enfermagem Luzinete

– 26/11 – Atendimento Ambulatorial com Dr. Lucas e a enfermeira Crislaine

– 27/11 – 7h30 às 9h– Palestra sobre Câncer de Próstata – Corpo de Bombeiros (Rua Vitória Régia, 61 – Jardim das Flores)

– 28/11– 7h30 às 9h – Palestra sobre Câncer de Próstata – Corpo de Bombeiros (Rua Vitória Régia, 61 – Jardim das Flores)

– 29/11 – 7h30 às 9h – Palestra sobre Câncer de Próstata – Corpo de Bombeiros (Rua Vitória Régia, 61 – Jardim das Flores)

UBS Getulino José Dias

Rua Joana Pereira Dias, 75 – Padroeira

– 8/11 – Distribuição de folhetos informativos

– 13/11 – 9h às 11h e das 14h às 16h – Estratégia Saúde da Família

– 22/11 – às 10h– Palestra com Dr. Clayton

– 30/11 – Atividade de encerramento da campanha

UBS Octacilio Frimono Lopes

Rua Granada, 400 – Ayrosa

– 4/11 – 9h30 – Café da Manhã e orientações sobre Exames de Prevenção ao Câncer de Próstata

– 11/11 – Roda de Conversa – Orientação sobre o Câncer de Próstata – solicitação de Exames de Antígeno Prostático Específico (PSA)

– 30/11 – 9h30 – Conscientização Sobre os cuidados com a Saúde Masculina – Equipe ESF. Durante Todo Mês de Novembro a unidade intensificará os pedidos de Exames de Antígeno Prostático Específico (PSA)

UBS Santa Maria Goretti

Avenida Analice Sakatauskas, 145 – Jardim Bela Vista

– 27/11 – 8h Café da Manhã

– 9h30 Palestra

– 8h às 16h – Capacitação de Pedidos de Antígeno Prostático Específico (PSA)

Centro de Atenção ao Idoso (CAI) Km 18

Rua José Pedro Filho, 33 – Km 18

22/11 – 9h30 – Dinâmica de Abertura com Cidinha

– 10h – Palestra com Urologista Dr. Alcidezio Farias

– 10h30 – Musicoterapia

– 10h45 – Encerramento com Coffe Break

UBS Emília Cosme Cerqueira

Rua Aílton de Oliveira, 171 – Jardim Munhoz Júnior

– 6/11 – 8h – Palestra em Sala de Espera e Aferição de PA, Dx e IMC.

– 13/11 – 8h – Palestra em Sala de Espera e Aferição de PA, Dx e IMC.

– 20/11 – 8h – Palestra em Sala de Espera e Aferição de PA, Dx e IMC.

– 27/11 – 8h – Palestra em Sala de Espera e Aferição de PA, Dx e IMC.

– 28/11 – 7h30 – Atendimento Médico Livre Demanda e às 10h – Palestra

UBS Guilhermina Nóbrega de Abreu

Rua Expedito Izídio Andrade, 512 – Metalúrgicos

– Dias 8 e 29/11 – 8h – Orientação em Sala de Espera e solicitação de Pedidos de Antígeno Prostático Específico (PSA) para os homens na faixa etária indicada



UBS Maria Pia de Oliveira

Rua Saturno, 48 – Santo Antônio

Palestras informativas e solicitação de exames de rotina e de Antígeno Prostático Específico (PSA)

UBS Darcy Alves Evangelista Robalinho

Avenida São José, 1189 – Ayrosa

– 29/11 – 10h – Café da Manhã e palestras sobre Câncer de Próstata e a importância de exames de Antígeno Prostático Específico (PSA) e DST

UBS Carolina Maria de Jesus

Rua José de Almeida Vargas, 122 – Jaguaribe

– 21/11 – Encontro do Grupo “Hiper Dia Com Homens” (o grupo reúne-se toda penúltima quinta-feira do mês com a equipe de Estratégia da Saúde da Família). Haverá palestra educativa sobre o tema e Campeonato de Bocha em comemoração ao aniversário da Liga, além da realização de Exames PSA/encaminhamentos

UBS Santa Gema Galgani

Rua Gabriel Seferian, 423 – Presidente Altino

– 20/11 – 9h – Palestra Com Dr. Thiago e alunos do curso de Medicina da Uninove

UBS Maria Girade Cury

Rua Teófilo Munhoz Vaqueiro, 60 – Jardim Novo Osasco

Trabalho porta a porta durante a visita dos ACS e acolhimento de efermagem com ênfase no exame de Antígeno Prostático Específico (PSA) todos os dias de novembro. Será feito grupo de homens para entrega do resultado dos exames

– 27/11 – 9h às 11h – palestra sobre a saúde do homem

UBS Vasco da Rocha Leão

Rua José do Patrocínio, 188 – Veloso

– 21/11 – Palestra com Dentista na Unidade

– 09/12 – Agendamento com o médico para resultados dos exames solicitados em novembro

UBS Carmeno Nagghy

Rua Guilherme Luiz de Carvalho, 90 – Vila Menck

– 1/11 – Abertura do Novembro Azul

– 6/11 e 20/11 – Palestra com a enfermeira Cida e a Dra. Clismagna na igreja ao lado (Área CK)

– 14/11 –Dominó/Baralho da Saúde na Praça da UBS com orientação de exame de Antígeno Prostático Específico (PSA)

– 25/11 – Palestra com homens na igreja Santa Terezinha, a partir das 19h

– 27/11 – Atendimento exclusivo para homens

– 29/11 – encerramento das atividades

UBS Laurinda Rodolfo Rubo

Avenida Padre Vicente Melillo – Jardim D’Abril

– 20/11 – Campeonato de Dominó

Palestra sobre Câncer De Próstata, IST e cuidados gerais com Dr. Jorge

UBS José Groff

Avenida Bandeirantes, 550 – Aliança

– 1ª Semana – 7h – Palestra e às 14h – conscientização, orientações e combate ao câncer de próstata

– 2ª Semana – 7h – Palestra e às 14h – conscientização, orientações e combate ao câncer de próstata

– 3º Semana – 7h – Palestra e às 14h – conscientização, orientações e combate ao câncer de próstata

– 20/11 – Mutirão na Quarta-Feira (Dia da Feira)

– 4ª Semana – 7h – Palestra e às 14h conscientização, orientações e combate ao câncer de próstata

– 29/11 – Dia D

UBS José Sabino Ferreira

Rua Luís Gati, 344 – Baronesa

– 26/11 – Das 9h às 11h – Palestra com o Urologista, atividades com Psicóloga, Terapeuta Ocupacional e Equipe de Enfermagem. Atividades com Cidinha.

UBS Francisco Dias Da Silva

Rua Marechal Edgar de Oliveira, 800 – Quitaúna

– 13/11 – Ação voltada aos homens, palestras e roda de conversa. Solicitação de exames de PSA (paciente sairá da unidade com a data do exame agendada)

UBS Maria do Socorro Bezerra Patricio

Rua Padre Batista, 154 – Pq. Palmares

– 11/11 – Palestra Sobre Andropausa

– 14/11 – Palestra Sobre Hiperdia

– 15/11 – Palestra Sobre Câncer de Próstata

– 26/11 – Campeonato de Dominó e Palestra com Psicólogo

UBS José Guimarães De Abreu

Rua Artelinda Rugeri Dadato, 18 – Cipava

– 25/11 – 10h às 11h – Palestra sobre o câncer de próstata com as enfermeiras Suellen, Fabiana e Sandra. Todas às quartas-feiras haverá palestras com os pacientes em sala de espera sobre esses temas.

Livre demanda todas as quintas-feiras do mês de novembro

UBS Oduvaldo Máglio

Rua Santa Teresinha, 151 – Vila Yara

– 5/11 – Abertura da Campanha na unidade com café da manhã e palestras

– 11/11 – às 14h – Palestra Dr. Pablo

– 14/11 – Dia D (café da manhã, palestras com enfermeiras e médicos)

– 19/11 – palestra no Centro de Convivência Thomaz Sacho (Corintinha). Rua Benedito Soares Fernandes, 333 – Vila Yara

UBS Francisca Lima de Lira

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 100 – Portal D’Oeste

– 6/11 – Abertura da Campanha com roda de conversa sobre o câncer de próstata

– 13/11 – Solicitação de PSA em livre demanda

– 22/11 – Orientação sobre o câncer de próstata e PSA com a enfermeira Edna, no Centro Cultural, e enfermeira Carolina, no Bar do Piauí

– 28/11 – Roda de Conversa sobre a importância do PSA, realizada pela equipe Estratégia da Saúde Familiar, no Parque Ecológico Jardim Bonança (com munícipes inscritos e agendados para o Planejamento Familiar do Dia)

UBS Neide Alves da Silva

Rua Ameixeira, 100 – Cidade das Flores

– 13/11 – às 8h30 – Palestra com o Clinico Geral sobre o câncer de próstata (incidência, fatores de risco, prevenção e exames diagnósticos)

Solicitação e coleta de Antígeno Prostático Específico (PSA)

Atividades – Jogos de baralho, jogos de tabuleiro, dominó e aulas de alongamento corporal para os homens

– Intensificação dos pedidos de Antígeno Prostático Específico (PSA) para o público alvo nas consultas de clínico geral durante o mês de novembro

– 22/11 – 14h às 19h – Realização de Teste Rápido HIV/Sífilis para homens.