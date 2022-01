Saúde mental e nutrição são temas de encontros na Secretaria da Mulher de Barueri

A Secretaria da Mulher de Barueri preparou uma programação especial para promover a campanha Janeiro Branco, voltada aos cuidados com a saúde mental e emocional. Nos dias 11, 17, 19 e 27, serão realizados encontros presenciais e online com profissionais que vão abordar o tema.

publicidade

Uma pesquisa realizada em novembro pelo Instituto FSB, 62% das mulheres brasileiras afirmam que a saúde emocional piorou ou piorou muito durante a pandemia. Assim como no levantamento em âmbito nacional, a Secretaria da Mulher de Barueri também detectou problemas semelhantes no atendimento às frequentadoras dos programas da pasta.

Para auxiliar as mulheres, algumas ações serão realizadas durante o mês de janeiro. Entre as atividades está um painel para colorir exposto na Secretaria, onde as frequentadoras podem pintar o quadro chamado Jardim Florido. O objetivo, além do seu efeito terapêutico, é de entreter e conscientizar sobre a importância nos cuidados com a saúde mental.

publicidade

As redes sociais da Secretaria da Mulher de Barueri, como Instagram e Facebook, também terão postagens com indicação de livros e dicas para contribuir com bem-estar emocional.

Confira a programação completa de atividades em Barueri:

Na terça-feira (11), o psicólogo Henrique Akiba, vai falar sobre “Meditação e Saúde Mental”, às 14h, nas redes sociais da Secretaria da Mulher de Barueri.

publicidade

Já no dia 17, às 9h, o encontro será presencial na sede da Secretaria, no vão principal, onde terá uma roda de conversa sobre o tema “Navegar é preciso”. Na ocasião haverá uma dinâmica feita com barquinhos de papel com mensagens positivas.

Dia 19, às 15h, a psicóloga Iara Boccato Alvez e a nutricionista Marilene Barbosa farão uma roda de conversa sobre Saúde Mental e Nutrição, também na Secretaria da Mulher.

No último dia da agenda especial, 27 de janeiro, será a vez do encontro presencial com o tema “Mãe cuca legal”, às 10h, com a psicóloga Patrícia Novah Salomão e a assistente social Lídia Lopes Silva Reis.

A Secretaria da Mulher está situada na avenida Sebastião Davino dos Reis, 756, Vila Porto. Mais informações pelo telefone: (11) 4706-4046.

JORNADAS DE 15 HORAS// Bolivianos são resgatados de trabalho análogo à escravidão em Carapicuíba