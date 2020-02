Saúde registra caso suspeito de coronavírus em Barueri

A Secretaria de Estado da Saúde informou, nesta terça-feira (11), que está monitorando um novo caso suspeito de coronavírus em Barueri. Além deste, há outros dois casos suspeitos monitorados na Capital.

No início do mês de fevereiro, um, até então morador do Tamboré, entre Santana de Parnaíba e Barueri, foi o primeiro suspeito de coronavírus registrado na região, mas a suspeita foi descartada após ser diagnosticado com rinovírus/adenovírus, um grupo de vírus que normalmente causa doenças respiratórias.

A investigação dos casos é realizada pelas secretarias municipais de saúde, com apoio técnico da pasta estadual. As amostras biológicas dos pacientes são colhidas pelo hospital onde foram atendidos e enviadas para análise no Instituto Adolfo Lutz.

Até o momento, não há confirmação de casos do coronavírus em São Paulo e no Brasil.

Os pacientes considerados suspeitos estão em isolamento domiciliar e seus familiares estão orientados com relação às medidas necessárias para se prevenirem, como uso de máscaras, higienização das mãos e não compartilhamento de objetos de uso pessoal.

Deve procurar a unidade de saúde mais próxima, a pessoa que apresentar sintomas como febre, dificuldade para respirar, tosse ou coriza, contato próximo a um caso suspeito ou confirmado laboratorialmente para coronavírus.