SBT demite Leo Lins por piada sobre deficiente

O humorista Leo Lins foi demitido nessa segunda-feira (4) do SBT, emissora sediada em Osasco, devido à repercussão de uma piada feita em um de seus shows solo. Na ocasião, Lins teria debochado de uma criança com hidrocefalia.

A declaração gerou uma nota de repúdio da AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente, parceira do SBT há anos no Teleton, evento beneficente que a emissora realiza anualmente, além de muitas declarações negativas entre artistas e anônimos. A entidade destacou também que as declarações do comediante configuram crime.

O humorista integrava o programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili, que, até o momento, não se pronunciou sobre a decisão da emissora.

Em resposta, Lins postou em suas redes sociais uma foto em que aparece algemado e amordaçado, e no feed postou vídeo em que faz uma analogia dizendo que as “piadas são como agulhas, que podem servir para relaxar, costurar, fortalecer e também para espetar”.